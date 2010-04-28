Китай зняв заборону на в'їзд для іноземців з ВІЛ-інфекцією

Китайський уряд офіційно зняв заборону на в`їзд в країну для ВІЛ-інфікованих іноземців, яка діяла 20 років. Дозвіл стосується також людей із захворюваннями, що передаються статевим шляхом. Послаблення допущені відносно іноземних громадян з психічними захворюваннями, якщо вони не носять важкий характер. Тепер всі вони можуть відвідати всесвітню виставку ЕКСПО-2010, що відкривається 1 травня в Шанхаї, повідомляє агентство Сіньхуа.

Як йдеться у повідомленні Держради КНР, "у світлі отриманих нових даних про ці захворювання уряд прийшов до висновку, що подібна заборона має вкрай обмежену ефективність ... в період проведення масових заходів". Китай вже тимчасово знімав обмеження на в`їзд іноземців з позитивною реакцією на ВІЛ / СНІД під час проведення Азіатських ігор 1995 року та Олімпіади-2008.

"Раніше Китай розглядав ВІЛ / СНІД як ввезене з-за кордону захворювання, пов`язане з порочним стилем життя. Тепер ця проблема розглядається в загальному контексті ситуації в громадській охороні здоров`я", - заявив професор Чжан Бейчуань, відомий в Китаї поборник прав інфікованих громадян. У самому Китаї налічується 740 тис ВІЛ-інфікованих. Виявлено також майже 50 тис пацієнтів з ознаками СНІД.

ami-tass.ru