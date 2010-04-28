9 травня Львів святкуватиме День матері.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, о 14.00 на центральній площі міста розпочнеться «святковий концерт для усіх мамусь», у якому братимуть участь народні художні колективи та дитячі ансамблі.

Також на площі Ринок відбуватимуться майстер-класи з орігамі та розпису на тканині, боді-арту, бісероплетіння, вишивки, а також показові виступи зі спортивного рукоборства.

«Традиційно у другу неділю травня українці святкують велике свято - День матері. Ще 1928 року саме на Галичині вперше зародилася традиція відзначати День матері-берегині. Тому щороку до цього свята ми намагаємося підготувати щонайкращі і найцікавіші дійства, аби привітати наших мамусь», - сказала заступник начальника управління сім’ї, молоді і спорту міськради Олена КОНДРАТ.

Як інформує прес-служба Львівської міської ради, львів`яни вшанують Пам`ять жертв Другої світової війни 8 травня. У рамках акції буде проведено екуменічну поминальну молитву на Янівському цвинтарі.