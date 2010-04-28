Чим корисний мідний браслет?

Лікувальні властивості міді відомі дуже давно. Вважали, що цей метал має знеболюючі, жарознижуючі, антибактеріальні і протизапальні властивост. Арістотель вважав за краще засинати з мідною кулькою в руці. Цариця Клеопатра носила якнайтонші мідні браслети. З історії відомо, що в мідній зброї воїни менше втомлювалися, а їх рани менше гноїлися і швидше заживали.

– Корисно носити мідний браслет при гіпертонії і мігрені, – розповідає лікар-санолог Ярослава Прищепа. – А також при артритах, які виникають саме при дефіциті міді в організмі. Тривале носіння мідного браслета (мікрочастки металу потрапляють в кров через шкіру) полегшує суглобові болі, допомагає при метеозалежності.

Мідь, як один з основних мікроелементів таблиці Менделєєва разом із залізом бере участь в кровотворенні, активізує утворення лейкоцитів, підтримує механізм, що насичує клітини киснем.

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