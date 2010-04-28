У Черкасах відкрили перший в Україні центр гемодіалізу

У Черкасах відкрили перший в Україні обласний центр гемодіалізу «Фрезеніус».

Як передає кореспонденту УНІАН, у церемонії відкриття центру вчора взяли участь заступник міністра охорони здоров`я України Валерій БІДНИЙ, голова Черкаської обласної ради Володимир ГРЕСЬ, міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ та інвестори з Німеччини.

У 2008 році ТОВ "Фрезеніус Медікал Кер Україна" у співпраці з Черкаською облдержадміністрацією започаткувало реалізацію інвестиційної програми зі створення сучасної клініки для лікування хворих на хронічну хворобу нирок. Перший такий діалізний центр був створений у Черкаській області. Сума інвестицій, вкладених у реалізацію проекту, становила понад 60 млн. грн. Планова кількість діалізних місць - 42, що дозволить з часом, розширивши потужність центру, проводити лікування близько 240 хворих.

Згідно з даними «Національного реєстру хворих з хронічною хворобою нирок», у 2009 році в Черкаській області проживало близько 15,4 тис. осіб з такими хворобами. Потребують лікування методом гемодіалізу в області близько 150 тяжкохворих.

Обласне нефрологічне відділення, де лікуються ці хворі, переповнене. До того ж воно оснащене, в основному, обладнанням, що працює понад 6 років та вичерпало свій ресурс. Працює 8 апаратів штучної нирки, однак цієї кількості недостатньо для надання допомоги усім хворим.

Ознайомившись із роботою центру, заступник міністра охорони здоров`я В.БІДНИЙ зазначив, що ініціатива Черкаської області має бути прикладом для інших регіонів, адже застосування передових європейських технологій дає можливість забезпечити лікування хворих із хронічною нирковою недостатністю на суттєво вищому рівні. Матеріально-технічне оснащення центру та сучасне діалізне устаткування дозволить рятувати життя та покращувати його якість тяжкохворим, які страждають від ниркової патології. Альтернативи такому центру на даний час немає як на території Черкаської області, так і в межах України.

Старший віце-президент компанії "Фрезеніус Медікал Кер АГ Ко & КГаА Бад" Домінік ВЕНЕР висловив сподівання на подальшої співпраці з українською стороною. За його словами, досвід роботи цього центру у Черкаській області буде використано у співпраці з іншими регіонами. Наступний такий центр планують створити у Чернігові.

Пацієнти у діалізному центрі "Фрезеніус" безплатно та в повному обсязі отримують лікування. За словами голови Черкаської облради В.ГРЕСЯ, відшкодування за лікування мешканців Черкащини проводитиметься за рахунок обласного бюджету. Відповідні кошти на лікування буде передбачено в обласному бюджеті, запевнив голова обласної ради.

Довідка УНІАН. Обласний центр гемодіалізу «Фрезеніус» діє в Черкасах з листопада 2009 року. Це вже друге офіційне відкриття обласного центру гемодіалізу «Фрезеніус» в Черкасах. Перше відкриття відбулося 13 листопада 2009 року. В його урочистому відкритті взяли участь міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ, голова Черкаської облдержадміністрації Олександр ЧЕРЕВКО, начальник Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф Черкаської облдержадміністрації Юрій КУВІТА, та представники компанії "Фрезеніус Медикал Кер" Леонард ВАНДЕР та заступник міністра охорони здоров’я України Валерій БІДНИЙ. Станом на 23 квітня 2010 року на лікуванні у діалізному центрі "Фрезеніус" перебуває 77 осіб.