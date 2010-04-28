Чернігівщина: зменшилася і народжуваність, і смертність

У Чернігівській області за три місяці року смертність населення зменшилася на 4%, народжуваність – на 5%.

Про це повідомив начальник Головного управління юстиції в області Олександр КАРНАБЕДА.

За його інформацією, упродовж січня-березня у Чернігівській області померло 5659 осіб. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість смертей, зареєстрованих органами реєстрації актів цивільного стану, зменшилася на 4%.

Показник народжуваності також зменшився. Якщо за січень-березень 2009 року у Чернігівській області народилися 2641 дитина, то за такий період нинішнього року – на 5% менше (2499 дітей). О.КАРНАБЕДА підкреслив, що на Чернігівщині продовжують зберігатися негативні демографічні тенденції, адже кількість померлих перевищує кількість народжених майже вдвічі. Так само на Чернігівщині зменшилася кількість укладених шлюбів. За І квартал 2010 року зареєстровано 874 шлюби, що на 26-29% менше, ніж у 2008-2009 роках. Разом з тим, спостерігається зменшення кількості розірваних шлюбів. У січні-березні 2010 року, порівняно з І кварталом 2009 року, кількість розлучень зменшилася на 3%, а порівняно з 2008 роком – на 20%.