Закарпаття отримає зі Швейцарії сучасне медичне обладнання

Закарпаття отримає зі Швейцарії комплекс сучасного діагностичного обладнання вартістю 30 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр ЛЕДИДА.

«Кілька днів тому я мав переговори зі швейцарсько-чеською фірмою, яка готова інвестувати в Закарпаття діагностичне обладнання на суму, що в еквіваленті на українську валюту сягає 30 мільйонів гривень», - уточнив О.ЛЕДИДА.

Він також додав, що аналогів такого діагностичного обладнання в комплексі в Україні наразі практично немає.

«Приміром, такий магнітно-резонасний томограф, який нам планують завезти, є лише в Києві та ще може в одному-двох обласних центрах», - сказав голова ОДА.

Водночас він не уточнив, яке ще обладнання отримає регіон.

За словами О.ЛЕДИДИ, також на сьогодні в Закарпатті виникла нагальна необхідність у відновленні роботи санітарної авіації.

«На горі Драгобрат, приміром, цієї зими турист отримав травму ноги. Якби людину привезли на вертольоті, вдалося б врятувати ногу, але поки її доправили до Ужгорода, то вже постало питання збереження життя, а не тільки кінцівки», - зауважив керівник області.

Він також уточнив, що на сьогодні в області є два гелікоптери, які за два-три місяці планують застосовувати для потреб санавіації. Наразі проводиться технічне обслуговування цих гелікоптерів. Проектом обласного бюджету на 2010 рік передбачено кошти на паливно-мастильні матеріали та оплату праці двох пілотів.