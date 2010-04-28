Закарпаття отримає зі Швейцарії сучасне медичне обладнання
Вартістю 30 млн грн
Закарпаття отримає зі Швейцарії комплекс сучасного діагностичного обладнання вартістю 30 млн. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр ЛЕДИДА.
«Кілька днів тому я мав переговори зі швейцарсько-чеською фірмою, яка готова інвестувати в Закарпаття діагностичне обладнання на суму, що в еквіваленті на українську валюту сягає 30 мільйонів гривень», - уточнив О.ЛЕДИДА.
Він також додав, що аналогів такого діагностичного обладнання в комплексі в Україні наразі практично немає.
«Приміром, такий магнітно-резонасний томограф, який нам планують завезти, є лише в Києві та ще може в одному-двох обласних центрах», - сказав голова ОДА.
Водночас він не уточнив, яке ще обладнання отримає регіон.
За словами О.ЛЕДИДИ, також на сьогодні в Закарпатті виникла нагальна необхідність у відновленні роботи санітарної авіації.
«На горі Драгобрат, приміром, цієї зими турист отримав травму ноги. Якби людину привезли на вертольоті, вдалося б врятувати ногу, але поки її доправили до Ужгорода, то вже постало питання збереження життя, а не тільки кінцівки», - зауважив керівник області.
Він також уточнив, що на сьогодні в області є два гелікоптери, які за два-три місяці планують застосовувати для потреб санавіації. Наразі проводиться технічне обслуговування цих гелікоптерів. Проектом обласного бюджету на 2010 рік передбачено кошти на паливно-мастильні матеріали та оплату праці двох пілотів.