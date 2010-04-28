На Житомирщині ліквідували нарколабораторію

У Житомирській області викрито організовану злочинну групу, яка займалася збутом наркотичних речовин по всій Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Житомирській області Сергій ДЗЮБЕНКО.

За його словами, "викриття масштабної нарколабораторії стало заключним етапом знешкодження потужної організованої групи, яка займалася збутом наркотичних засобів, за попередніми даними, упродовж року не лише на Житомирщині, а й на території всієї держави".

С.ДЗЮБЕНКО уточнив, що підпільна нарколабораторія знаходилася в одному з селищ Романівського району, де й були затримані її організатори.

Він повідомив, що на місці події міліція вилучила 370 кг подрібненої макової соломки та 11 літрів екстраційного опію.

"Загальна вартість виявлених наркотичних засобів за цінами “чорного ринку” становить понад 1,6 млн. грн.”, - зазначив він.

За словами С.ДЗЮБЕНКА, злочинна група була глибоко законспірована. Наразі під вартою знаходяться семеро осіб віком від 19 до 46 років.

Слідчими вже порушено справу за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), що передбачає покарання позбавленням волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна.