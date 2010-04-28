Львівщина: чоловік потрапив до реанімації через укус змії

15:58, 28 квітня 2010
Країна
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Стан здоров`я – задовільний

На Львівщині змія вкусила чоловіка, жителя села Київець Миколаївського району. Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА, чоловіка госпіталізовано в реанімаційне відділення Миколаївської ЦРЛ з діагнозом «укус змії». Як зазначається у повідомленні, на даний час стан здоров`я постраждалого – задовільний.

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