Завтра у МОЗ - засідання колегії

Завтра - 29 квітня о 11.00 - відбудеться засідання Колегії МОЗ України.

Засідання буде проходити за участю міністра охорони здоров’я України Зіновія Митника, голови Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Тетяни Бахтеєвої та президента Національної академії меднаук України Олександра Возіанова. Розглядатимуться питання сучасного стану первинної медико-санітарної допомоги, шляхи її реформування та подальшого розвитку, оптимізація мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, розвитку хоспісної та паліативної медицини. Виступаючі: В.Бідний, заст..міністра охорони здоров’я України, Р.Мойсеєнко, директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України, Ю.Вороненко, ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика та ін (МОЗ України, вул. Грушевського,7, 2 поверх, Велика зала).

Потрібна акредитація.

Телефони : 253-02-25, 253-69-75 або e-mail: press@moz.gov.ua.