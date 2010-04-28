Щодня 2 мільйони людей у світі помирає через роботу

Щодня у світі від травм і хвороб, отриманих на робочому місці, вмирають близько 6 тисяч 300 людей. Про це заявив генеральний директор Міжнародної організації праці (МОП) Хуан Сомавія у зв`язку з Всесвітнім днем охорони праці, який відзначається 28 квітня.

"Людську ціну цієї щоденної трагедії не можливо виміряти", - заявив Сомавія, зауваживши, що серйозні втрати несе і економіка. Він відзначив, що щороку кількість таких смертей перевищує 2300000. У тому числі близько 350 000 випадків становлять нещасні випадки зі смертельним результатом і близько 1,7-2 мільйонів смертей спричинені професійними захворюваннями.

Щороку з працівниками трапляються понад 270 мільйонів нещасних випадків на виробництві. Економічний збиток від втрачених робочих днів, витрати на лікування та компенсаційні виплати становлять щороку 4 відсотки від світового ВВП. Це більше, ніж загальний пакет заходів зі стимулювання економіки, прийнятих у 2008 і 2009 роках в умовах світової фінансово-економічної кризи.

Однією з причин великої кількості виробничих травм генеральний директор Міжнародної організації праці назвав саме кризу світової економіки, оскільки в кризу кількість працівників зменшилася, а навантаження на них, як і супутній стрес, зросли.

На думку Хуана Сомавія, з`являються нові ризики в таких сферах, як застосування нанотехнологій, біотехнологій, робота з хімікатами. Глава МОП стверджує, що стратегії щодо запобігання виробничих травм повинні відповідати обстановці на ринку праці. Зараз на ринках праці спостерігається старіння робочої сили, збільшення серед зайнятого населення кількості жінок і мігрантів, а також збільшення кількості нелегальних робітників.

Вперше день охорони праці відзначався 2003 року. Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам`яті загиблих працівників, вперше проведеного американськими і канадськими робітниками у 1989 році в пам`ять про працівників, загиблих та постраждалих на роботі.

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