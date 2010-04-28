Посилять контроль стосовно благодійних внесків

Антимонопольний комітет України доручив Міністерству охорони здоров’я посилити контроль за дотриманням чинного законодавства під час збору в закладах охорони здоров’я благодійних внесків.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Антимонопольного комітету.

Як встановив АМК, медичні заклади самостійно встановлюють розмір добровільних внесків залежно від виду медичної послуги.

Висновки розслідування засвідчили, що благодійні пожертви є завуальованими платними послугами, нав’язування яких може призвести до порушення конкуренційного законодавства та негативних наслідків для споживачів. Хоча українським законодавством передбачена сплата добровільних благодійних внесків у будь-яких розмірах, прийнятних для споживачів, зазначили в АМК.

На вимогу Комітету, Міністерство надіслало своїм структурним підрозділам роз’яснювального листа щодо безумовного дотримання чинних нормативно-правових актів під час збору добровільних внесків від споживачів.

Коментуючи ситуацію на ринку медичних послуг, голова Антимонопольного комітету України Олексій КОСТУСЄВ зазначив: «Зважаючи на дефіцит бюджетного фінансування медичних закладів та складну економічну ситуацію, яка торкнулася багатьох українців, міністерство повинно жорстко контролювати питання отримання будь-яких фінансових пожертв від споживачів. Адже коли це перетворюється на плату за отримання медичної допомоги чи послуг, – це завжди призводить до ущемлення інтересів громадян».

Як повідомлялося, рішенням Конституційного Суду України від 29.05.2002 №10-рп/2002 визначено, що словосполучення «безоплатна медична допомога», яке передбачене статтею 49 Конституції України, означає неможливість стягування з громадян плати в державних і комунальних закладах охорони здоров’я.