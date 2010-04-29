В Алжирі лікуватимуть Кораном

В Алжирі побудують перший в світі експериментальний центр лікування Кораном.

Про це написала газета "Аш-Шурук аль-Йоум".

За словами ідеолога проекту, видного фахівця в галузі психіатрії Мухаммеда Хаміка, клініка відкриє нову сторінку в історії медицини, оскільки під одним дахом у тісній взаємодії будуть працювати лікарі, що використовують традиційні та нетрадиційні методи лікування, - досвідчені медики різних спеціалізацій, психологи і психіатри, а також екстрасенси і знахарі, в тому числі ті, які використовують для лікування Коран.

За словами представника адміністрації провінції Релізан Ельхаджа Бельхамра, будівництво центру лікування Кораном стало необхідним, оскільки в останні роки в Алжирі багаторазово виросло число пацієнтів, які розчарувалися у традиційній медицині і звертаються по допомогу до різного роду лікарів і екстрасенсів, які часто обманюють своїх клієнтів, працюють без ліцензій і відповідної освіти.

"У новій п`ятиповерховій клініці будуть представлені досвідчені дипломовані медики усіх напрямків, у тому числі психологи і психіатри. Кожен пацієнт буде зобов`язаний пройти повне медичне обстеження, перш ніж потрапить до рук нетрадиційних лікарів", - підкреслив Бельхамр.

Він додав, що лише ті пацієнти, які не будуть мати потреби в серйозній медичній допомозі, будуть допущені до нетрадиційних методів лікування. "Мова, в першу чергу, йде про надзвичайно популярні останнім часом в Алжирі зняття порчі, пристріту і вигнанні бісів", - пояснює чиновник.

Очікується, що клініка буде працювати і як науково-дослідний центр з вивчення нетрадиційних методів лікування, і як міжнародний дискусійний клуб прихильників і супротивників подібного методу терапії.

rian.ru