Знахарі та екстрасенси хочуть створити свою профспілку

Одеські маги, знахарі та екстрасенси ініціюють створення професійної спілки фахівців езотеричних знань для відстоювання своїх інтересів.

Про це повідомив голова ініціативної групи фахівців езотеричних знань, рунолог Юрій ЗАВАЛА на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, в Одесі 17 квітня 2010 року відбулися збори фахівців різних напрямків езотеричних знань з усієї області. Учасники зборів обговорювали ухвалений Верховною Радою у першому читанні законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо заборони діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів та послуг з передрікання майбутнього (долі)” і його вплив у майбутньому на представників езотеричних професій. Ю.ЗАВАЛА нагадав, що цим проектом пропонується заборонити діяльність екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів та осіб, що надають послуги з передрікання майбутнього. Тому, наголосив Ю.ЗАВАЛА, було прийнято рішення об’єднатися для відстоювання своїх інтересів у профспілку фахівців езотеричних знань.

“Профспілка створюється з метою не тільки відстоювання прав, але і з метою врегулювання нашої діяльності. Профспілка візьме на себе відповідальність за атестацію та контроль професійної та корпоративної етики (в рамках профспілки), що призведе до підвищення якості надаваних населенню послуг та рівня професіоналізму в цій галузі соціальних відносин”, - сказав він.

За словами Ю.ЗАВАЛИ, з цією метою в рамках профспілки будуть створені комітети, які займатимуться відповідними напрямками. Їх очолять професіонали, обрані фахівцями відповідних напрямів. Діяльність профспілки матиме саморегулюючий характер і не поширюватиметься на тих, хто не є членами організації.

“Але таким чином ми зможемо продемонструвати суспільству професійний підхід у наданні езотеричних послуг. Адже у сфері езотеричних знань є дуже багато талановитих людей, які прийшли в цю сферу людських знань не за грошима, а за самопізнанням, за вирішенням власних проблем і успішно вирішили їх”, - наголосив Ю.ЗАВАЛА, додавши, що саме тому вони стали фахівцями високого рівня, які протягом багатьох років діляться своїми знаннями, досвідом і з високим рівнем відповідальності працюють на благо людей.

“На прикладі Одеси і області ми пропонуємо (езотерикам) об`єднатися за регіонами у профспілкові організації. Це реально може дати можливість захисту прав членів профспілки, а також можливості продемонструвати людям, що члени профспілки є професіоналами своєї справи”, - зауважив він.

Ю.ЗАВАЛА зауважив, що з точки зору працівників езотеричної сфери вищезазначений проект закону вже позитивно вплинув на їхню діяльність.

“Справжні професіонали зараз об`єднуються, а ті, хто прийшов в езотерику за “легкими грошима”, відходять убік і шукають інші способи легкої наживи. Наше професійне середовище починає очищатися і самоорганізовуватися. У майбутньому, на базі профспілкових організацій України плануємо створити інститут парапсихології. Ми просимо підтримати наше починання. Ми запрошуємо всіх професіоналів та громадські організації різних езотеричних напрямків до об`єднання у Професійний Союз Фахівців езотеричних знань України”, - підкреслив Ю.ЗАВАЛА.

Присутні на прес-конференції таролог, ясновидиця Людмила ЗАВАЛА, хіромант, полковник КДБ у відставці Михайло ОНОПРІЄНКО, нумеролог, математик, художник, поет Тамара ПОЛЯКОВА, таролог, ясновидиця Ліля РОМАНОВА наголошували у своїх виступах на тому, що їхня професійна діяльність базується на наукових знаннях і приносить користь людям. Вони зауважували, що заборона їхньої діяльності призведе до її переходу “в тінь”, що навпаки значно збільшить кількість “шарлатанів” у цій сфері. Тому вони наголошували на доцільності ухвалення закону, який би вводив більш серйозний контроль за діяльністю езотериків та посилював вимоги до тих, хто хоче займатися відповідними професіями.