Дивні звички, що продовжують життя

Традиційно вважається, що хороші звички продовжують життя, а погані роблять його приємним. Але лікарі-геронтологи з цим твердженням не згодні.

Аскетів серед довгожителів — одиниці. Більшість ведуть повне задоволень і не завжди корисне життя. Узяти хоч би феномен кубинського довгожительства. Середня тривалість життя там одна з найвищих на планеті — 78 років. Кубинці переконані, що головний секрет їх довголіття — розміреність, секс і лінь, приправлені алкоголем, кавою і сигарами.

Можна вважати доведеним фактом, що життя продовжує (причому достатньо відчутно — на цілих 5 років)... гра в гольф. Дослідники Каролінського інституту виявили, що показник смертності у любителів гольфу на 40% нижчий, ніж у інших людей тієї ж статі, віку і соціально-економічного статусу. Хороші перспективи у мисливців і риболовів (плюс 2 року життя), садівників (плюс 3) і у колекціонерів (теж плюс 3). Причому предмет колекціонування не так вже і важливий. Відомо, що академік Павлов, що прожив 87 років, збирав марки із зображенням собачок, 104-річний японець Сигеаки — курильні трубки, а француженка Жанна Кальмент, що померла в 121 рік (абсолютний рекорд документально зафіксованого довгожительства), колекціонувала ялинкові іграшки.

— Геронтологи виділяють три головні чинники, що визначають тривалість життя, — спадковість (50%), екологія (20%) і умови життя (30%), — пояснює Володимир Шабалін, академік РАМН, директор Російського геронтологічного науково-клінічного центру Росоздорову. — Багато в чому від вибраного способу життя залежить, як довго людина залишатиметься здоровою і енергійною.

Організм послужить довго і справно тільки в тому випадку, якщо робота перемежається відпочинком. Дуже важливий — особливо в літньому віці — повноцінний сон. Післяобідня сієста, прийнята в південних країнах, у тому числі і на Кубі, дозволяє в найкоротші терміни відновити потенціал всіх органів і систем організму. Важлива і рухова активність, яка покращує обмін речовин і забезпечує активне кровопостачання органів і тканин. Але у всьому треба знати міру.

Більшість літніх людей назвали найсильнішим стресом в своєму житті... вихід на пенсію.

— Людині, що досягла пенсійного віку, дуже важливо мати можливість працювати. Але вже з тією інтенсивністю, яку вона сама визнає потрібною, — стверджує Володимир Шабалін. — Виявитися відразу викресленим з соціального життя — важке випробування. Витримати його здатні небагато. Більшість, закінчивши трудитися, «йдуть в хвороби».

— Людський мозок, як і весь організм, без навантаження старіє швидше, — вважає Євгеній Мухін, професор, лікар-невролог НДІ неврології РАМН. — На пенсії дуже важливо знайти заняття до душі, яке підтримувало б інтерес до життя. Хобі активізує роботу мозку. Улюблена справа сприяє і розширенню соціальних зв`язків, від недоліку яких страждають більшість пенсіонерів.

Ще один необхідний для довголіття чинник — любов, як душевна, так і фізична. — Любов і пошана близьких формують оптимістичний погляд на світ, — розповідає Юрій Семцов, лікар-сексопатолог. — А секс стимулює роботу залоз внутрішньої секреції і посилює вироблення гормонів, — це могутній інструмент омолоджування, який сприяє активному довголіттю.

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