В «Артеку» спростовують інформацію про отруєння дітей

Інформація про масове отруєння дітей, які відпочивають у міжнародному дитячому центрі «Артек» у Криму, не відповідає дійсності, заявляє керівництво табору.

Як передає кореспондент УНІАН, журналісти повідомляють один одного про госпіталізацію близько півсотні «артеківців» із підозрою на отруєння, посилаючись при цьому на батьків дітей.

«Ніяких отруєнь - ні кишкових, ні інших - у «Артеку» не було», - заявив журналістам гендиректор дитячого центру Борис НОВОЖИЛОВ.

За його даними, з 1800 дітей, які зараз відпочивають у таборі, 47 «перебувають в ізоляторі, а не в лікарні» із застудою або ушкодженнями, травмами. «Це - штатна ситуація, яка не виходить за рамки статистики, а навіть дещо нижча», - зазначив Б.НОВОЖИЛОВ.

Він додав, що профілактичний огляд дітей проводиться в «Артеку» щодня.