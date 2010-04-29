На імунопрофілактику в держбюджеті передбачено 237 млн грн із необхідних 316 млн

У державному бюджеті-2010 на проведення вакцинопрофілактики передбачено 237 млн. грн., тоді як на всі необхідні програми з вакцинації необхідно 316 млн. грн.

Про це сьогодні сказав головний державний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ, повідомили УНІАН в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

"Різниця становить 78 млн. грн. - по відношенню до основного календаря щеплень", - зазначив Г.РОЖКОВ.

Щодо ситуації із забезпеченням вакциною проти поліомієліту, то головний державний санітарний лікар України повідомив, що на сьогоднішній день наявної вакцини вистачить на один місяць.

"Тієї вакцини, яка є у нас в наявності, в повній мірі вистачить на 1 місяць", - зазначив Г.РОЖКОВ. Також він проінформував, що з 156 тис. вакцин проти поліомієліту, які пройшли торги і потрапили в країну, 128 тис. вакцин вже розвезені по регіонах.

Як зазначив Г.РОЖКОВ, охоплення вакцинацією проти поліомієліту в Україні становить 80,6% при мінімальному порозі колективного імунітету в 95% .

Також головний державний санітарний лікар України повідомив, що наразі МОЗ займається переглядом календаря щеплень.