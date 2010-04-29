Українці не люблять фізкультуру

Українці не займаються фізкультурою і спортом, але секс у них – 108 разів на рік.

Про це пише тижневик «Коментарі:», який зробив спробу накреслити портрет українця, оперуючи мовою цифр. Видання публікує добірку досліджень “Хто такі українці з точки зору соціології і статистики”.

Українці займаються сексом близько 108 разів на рік, пишуть «Коментарі:», посилаючись на результати дослідження компанії Durex. Середньосвітовий показник становить 103 рази, а рекордсменами є греки - близько 138 разів на рік.

Однак, як пише видання, за одним показником українці помітно вирвалися вперед. Як зазначено в дослідженні, проведеному фармацевтичною компанією Bayer Scherin Pharma, українські чоловіки, що перейшли 30-річну межу, сексуально активніші, ніж європейці. У середньому, українці в цьому віці відводять на секс від чотирьох до 18 годин на рік. За оцінками сексологів, тривалість статевого акту в українських чоловіків після 30-ти становить від двох до десяти хвилин. І повторюється він приблизно двічі на тиждень. Європейцям того самого віку, за даними Bayer, вистачає лише одного разу на тиждень. Причому середня тривалість сексу в їхньому житті становить від двох до дев’яти годин на рік.

При цьому, українці, як і росіяни, воліють не займатися фізкультурою і спортом, а дивитися у телевізорі, як це роблять інші.

Згідно з даними дослідження компанії Research&Brandihg Group, проведеного в 2008 році, 54% українців жодного разу протягом року спортом не займалися, і тільки 5% роблять фізичні вправи постійно.

Спортивні витрати середньостатистичного українця в 2006 році становили 21 дл., із них 11 дол. витрачалися на товари спортивного призначення, 6 дол. - на товари для активного відпочинку й туризму, 4 дол. - на відвідування спортзалів і фітнес-клубів (Дані Асоціації «Спортивна індустрія України».) У сусідній Росії постійно займаються спортом і фізкультурою близько 9% населення. У середньому, «спортивні» витрати одного росіянина складають 50 дол. щорічно, хоча в Москві цей показник значно вищий - 150–200 дол.

Детальніше про інші досягнення та уподобання українців – у спеціальному випуску тижневика «Коментарі:».