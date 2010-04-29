Багато людей не знає, що у них хвороба легень

До 20 % дорослих з відомими факторами ризику хронічної обструктивної хвороби легень / ХОХЛ / не знають про наявність у себе цього захворювання. Це зачіпає 10% людей у віці старше 40 років.

Огляд Канадської медичної асоціації включав понад тисячу добровольців, серед яких, приблизно у кожного п`ятого, була знайдена легенева хвороба.

Хоча понад три чверті пацієнтів з виявленою хворобою мали принаймні один симптом дихальної дисфункції, дві третини не були інформовані про свій діагноз. На думку доктора Роджера Гольдштейна з West Park Healthcare Centre /Канада/, люди старше 40 з відомими факторами ризику розвитку обструктивної хвороби легень повинні частіше проходити медичне обстеження, щоб на ранніх стадіях почати лікування. Всі обстежені пацієнти мали принаймні два важливі чинники ризику розвитку захворювання легенів.

Лікарі вважають, що раннє виявлення хронічної обструктивної хвороби легень серед представників групи високого ризику допоможе успішно і вчасно попереджати прогресію захворювання і дозволить значно скоротити рівні смертності, захворюваності та витрати на охорону здоров`я, пов`язані з лікуванням ХОХЛ.

ami-tass.ru