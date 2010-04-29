Рогівка ока розповість про людину

Вперше в сорокалітній історії присудження Міжнародної "Гран Прі" і Золотої медалі у галузі нових відкриттів і винахідництва ця престижна нагорода вручена групі іспанських дослідників на чолі з професором Мадридського університету "Комплутенсе" Селії Санчес Рамос. Таке рішення авторитетного міжнародного жюрі у складі 85 експертів, яке відзначило "революційний характер" розробленого іспанськими ученими методу визначення особи людини по рогівці її ока.

Як заявила Селія Санчес Рамос, рогівка ока у кожної людини є унікальною, тому новий метод на відміну від відбитків пальців і аналізу райдужної оболонки ока є єдиним, який дає 100-процентну гарантію правильного встановлення особи будь-якої людини, навіть після проведення хірургічного втручання.

Спочатку розроблена ученими з Мадридського університету "Комплутенсе" система визначення особи по рогівці ока була призначена для використання в спеціальних приміщеннях, доступ в які повинен бути строго обмежений. Проте подальше доопрацювання системи показало, що її можна використовувати в звичайних випадках контролю, наприклад, при вході в банки, готелі, державні установи і т.д.

ami-tass.ru