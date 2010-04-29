Що їсти, щоб не боліла голова
Головні болі можуть викликати оселедець, сушена риба, печінка, салямі, сири...
Щоб не розколювалася голова, треба правильно харчуватися... Від нападів мігрені страждали майже всі. Але, виявляється, уникнути цих страшних головних болів можна, додавши в свій раціон одні і забравши інші продукти.
— Головні болі можуть викликати ананаси, банани, сливи, маринований оселедець, сушена риба, дичина, печінка, салямі, сири, соєвий соус, шоколад, йогурт, пиво, деякі вина, особливо червоні, — розповідає Віктор Конишев, відомий фахівець з харчування, доктор медичних наук. — Причина болів — аміни — речовини, що утворюються в цих продуктах з амінокислот природним чином або під впливом бактерій. Найвідоміші з амінів — гістамін, що утворюється в зіпсованій рибі, і тирамін, властивий ряду фруктів, малині і квашеній капусті. Є ще серотонін — в бананах, томатах, обліписі, ананасах, агрусі, лісових горіхах.
У стінках кишечника і в печінці є особливий фермент, що руйнує аміни. Тому більшість з нас не відчуває головних болів після продуктів з цими речовинами. Але у деяких ферменти знищують аміни недостатньо інтенсивно. Поганій роботі ферментів сприяє і ряд психотропних ліків. У інструкціях до них цю особливість зазвичай указують.
Головні болі можуть викликати харчові добавки, широко використовувані промисловістю: підсилювач смаку глутамат натрію, замінник цукру аспартам, консервант нітрат натрію — шукайте ці і близькі до них речовини в складі, який завжди указують на продуктах. А щоб уникнути їх напевно, взагалі відмовтеся від готових продуктів і напівфабрикатів.
Прочитавши це, багато людей з мігренню сядуть на голодну дієту. І марно, тому що голод лише спровокує нові напади.
А ось список продуктів, що перешкоджають розвитку головних болів, короткий. Достовірно встановлено, що таку дію має імбир. Лікувальна доза — 1 грам сухого імбиру в день. Його можна додавати в різні страви. Допомагає ще ромашка велика, або дівоча (не плутати із звичайною ромашкою аптечною). З її листя роблять настій або відвар, а іноді його навіть просто жують. Можна ще приймати у великих дозах вітамін В6 (400 міліграм) або препарати з магнієм (600 міліграм).