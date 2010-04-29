Що їсти, щоб не боліла голова

Щоб не розколювалася голова, треба правильно харчуватися... Від нападів мігрені страждали майже всі. Але, виявляється, уникнути цих страшних головних болів можна, додавши в свій раціон одні і забравши інші продукти.

— Головні болі можуть викликати ананаси, банани, сливи, маринований оселедець, сушена риба, дичина, печінка, салямі, сири, соєвий соус, шоколад, йогурт, пиво, деякі вина, особливо червоні, — розповідає Віктор Конишев, відомий фахівець з харчування, доктор медичних наук. — Причина болів — аміни — речовини, що утворюються в цих продуктах з амінокислот природним чином або під впливом бактерій. Найвідоміші з амінів — гістамін, що утворюється в зіпсованій рибі, і тирамін, властивий ряду фруктів, малині і квашеній капусті. Є ще серотонін — в бананах, томатах, обліписі, ананасах, агрусі, лісових горіхах.

У стінках кишечника і в печінці є особливий фермент, що руйнує аміни. Тому більшість з нас не відчуває головних болів після продуктів з цими речовинами. Але у деяких ферменти знищують аміни недостатньо інтенсивно. Поганій роботі ферментів сприяє і ряд психотропних ліків. У інструкціях до них цю особливість зазвичай указують.

Головні болі можуть викликати харчові добавки, широко використовувані промисловістю: підсилювач смаку глутамат натрію, замінник цукру аспартам, консервант нітрат натрію — шукайте ці і близькі до них речовини в складі, який завжди указують на продуктах. А щоб уникнути їх напевно, взагалі відмовтеся від готових продуктів і напівфабрикатів.

Прочитавши це, багато людей з мігренню сядуть на голодну дієту. І марно, тому що голод лише спровокує нові напади.

А ось список продуктів, що перешкоджають розвитку головних болів, короткий. Достовірно встановлено, що таку дію має імбир. Лікувальна доза — 1 грам сухого імбиру в день. Його можна додавати в різні страви. Допомагає ще ромашка велика, або дівоча (не плутати із звичайною ромашкою аптечною). З її листя роблять настій або відвар, а іноді його навіть просто жують. Можна ще приймати у великих дозах вітамін В6 (400 міліграм) або препарати з магнієм (600 міліграм).

aif.ru