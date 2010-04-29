Люди непомітно з'їдають 46 чайних ложок цукру в день

У день люди з`їдають до 46 чайних ложок цукру, прихованих в готових продуктах, з`ясували учені з Медичної школи Еморі в США. На думку учених, самі того не знаючи, їх співвітчизники за день вживають чотири рекомендовані норми цукру.

З`ясувалося, що продукти з високим вмістом цукру збільшують рівень шкідливих речовин і холестерину в крові. Так само, як це робить надмірна кількість жирів в їжі.

Дослідники вважають, що виробники продуктів харчування постійно збільшують вміст цукру в своїх товарах, щоб зробити їх привабливішими для клієнтів. Проте велика кількість цукру в дієті так само небезпечна для здоров`я, як і надлишок жирів.

"Споживання цукру має важливий і довгостроковий вплив на здоров`я людей, — розповідає автор дослідження Міріам Вос. — Людям варто знати, скільки цукру вони споживають, і знайти спосіб зменшити цю кількість".

takzdorovo.ru