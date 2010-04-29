У Китаї невідомий у дитячому садку ножем поранив 28 дітей

У китайському місті Тайсин (східна провінція Цзянсу) 47-річний чоловік, особу якого поки не встановлено, увірвався до дитячого садка з ножем. Він завдав поранення 28 дітям і трьом дорослим.

Як повідомляє агентство Сіньхуа, п`ятьох дітей госпіталізовано в дуже тяжкому стані. Більшості з потерпілих дітей чотири роки. Серед поранених дорослих - двоє вихователів і один охоронець.

Напередодні психічно неврівноважений викладач початкової школи у східній провінції Гуандун напав з ножем на своїх учнів і поранив 16 школярів і одного вчителя, відзначає NEWSru. У лікарнях у критичному стані залишаються ще п`ять осіб. Внутрішня перевірка виявила, що той, хто скоїв злочин, працював викладачем в іншій школі і ще з лютого 2006 року перебував на лікарняному.