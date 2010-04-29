У Чернігівській області подружжя отруїлося чадним газом

У Чернігівській області двоє осіб загинули внаслідок отруєння чадним газом.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, у приватному будинку в с. Данівка Козелецького району було виявлено тіла подружжя: чоловіка, 1961 року народження, та жінки, 1954 року народження. Причина смерті – отруєння чадним газом.

Київ. 29 квітня. УНІАН. Вчора о 13.00 у с. Красна Талівка Станично-Луганського району Луганської області у приватному житловому будинку було виявлено тіла трьох загиблих та одного постраждалого, які отруїлися чадним газом через порушення правил експлуатації пічного опалення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, постраждалого в тяжкому стані госпіталізовано. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Луганській області.