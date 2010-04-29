У Донецьку нагородять найкращого молодого фтизіатра області

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» і Головне управління здоров`я Донецької обласної державної адміністрації запрошують на урочисте нагородження переможців обласного конкурсу «Кращий молодий фтизіатр», яке відбудеться 30 квітня в 11-00 в готелі «Донбас-Палас».

Конкурс проводиться щорічно: у 2008 році був нагороджений «Кращий за професією» серед фтизіатрів, лаборантів та медичних сестер; в 2009 році визначено «Кращий протитуберкульозний диспансер»; в 2010 році - «Кращий молодий фтизіатр».

У 2010 році конкурс проходить у 2-х номінаціях:

· «Кращий молодий лікар - фтизіатр»

· «Кращий лікар - інтерн за фахом фтизіатрія»

Переможці конкурсу будуть нагороджені грошовими преміями від Фонду Ріната Ахметова, а всі учасники, що пройшли до другого туру - цінними призами.

Акредитація відкрита до 18-00 29 квітня по телефону (062) 381-51-47 або (050) 961 87 91

Про фонд:

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду - Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду - Рінат Ахметов.