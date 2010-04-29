Кадрове забезпечення медицини в Україні - незадовільне

Кадрове забезпечення медичної галузі в Україні є незадовільним, і кожним роком ця проблема загострюється, заявив на засіданні колегії Міністерства охорони здоров’я України заступник міністра охорони здоров’я Валерій БІДНИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, показник забезпечення населення лікарями первинної медико-санітарної допомоги у 1,5 рази менший, ніж у країнах Європи - 6,3 на 10 тисяч населення проти 9,4 у країнах ЄС.

На думку В.БІДНОГО, низький рівень укомплектованості закладів первинної медико-санітарної допомоги спричинено, насамперед, низьким рівнем зарплати медичних працівників та відсутністю економічної мотивації для роботи у закладах первинного рівня, насамперед у сільській місцевості.

“Це призводить до значної плинності кадрів. Так, впродовж останніх 5 років щорічно залишали роботу у первинній ланці понад 1400 лікарів, з яких лише понад 300 у зв’язку із виходом на пенсію”, – підкреслив заступник міністра.

Другою причиною нестачі кадрів він назвав відсутність умов для закріплення кадрів на місцях, зокрема незабезпеченість житлом молодих фахівців, нестворення соціальної інфраструктури на селі тощо.

“На сьогодні 15% або понад 3 тисячі лікарів закладів первинної медико-санітарної допомоги не забезпечені житлом, зокрема, понад 900 на селі та понад 2 тисячі у містах. З них лише кожен четвертий стоїть на черзі, щоб отримати житло”, – сказав В.БІДНИЙ, додавши, що за останні 5 років отримали житло понад 350 лікарів первинного рівня, тобто для забезпечення житлом лише тих, хто працює сьогодні, необхідно принаймні 8-9 років.

Третьою причиною кадрових проблем заступник міністра назвав, істотне навантаження лікарів закладів первинної медико-санітарної допомоги.

“У 41% закладі, що надає первинну допомогу сільському населенню, показник навантаження на одну штатну посаду є близьким до нормативного. Водночас кожен четвертий лікар обслуговує понад 2 тисячі осіб, кожен п’ятий – понад 2 тисячі, кожен десятий – понад 3 тисячі. Аналогічна ситуація спостерігається і в містах: дві третини лікарів (76%) обслуговують до 2 тисяч населення, кожен десятий – понад 2 тисячі, а кожен п’ятнадцятий - понад 3 тисячі”, – наголосив В.БІДНИЙ.

Він також зазначив, на сьогодні у закладах, що надають первинну медико-санітарну допомогу, кожен четвертий лікар досяг пенсійного віку (у містах це кожен третій, на селі - кожен п’ятий).

“У найближчі 2 роки майже кожен п’ятий лікар, як в цілому по Україні, так і у містах та селах, досягне пенсійного віку. Дещо краще виглядає ситуація по забезпеченню закладів охорони здоров’я первинного рівня молодшими спеціалістами з медичною освтіою, показники укомплектованості якими становлять 96,2%,” – сказав заступник міністра.