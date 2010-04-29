Естрадних зірок України обстежать на туберкульоз

Завтра, 30 квітня, завершується акція щодо безкоштовного флюорографічного обстеження киян і гостей міста, яку протягом місяця проводив фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» у партнерстві з КМДА. Підсумки акції будуть підведені завтра на Майдані під час прес-конференції за участю керівника проекту «Зупинимо туберкульоз» Тетяни Білик і начальника Головного управління охорони здоров`я та медичного забезпечення КМДА Людмили Качурової. Також про результати обстеження киян розкажуть лікарі-рентгенологи, які протягом місяця працювали в флюоромобілі.

Привернути увагу до проблеми епідемії туберкульозу погодилися і зірки українського шоу-бізнесу Валід Арфуш, Олексій Залевський, Олег Чорний, Дмитро Клімашенко, Александр Воєвуцький, Іван Березовський, Женя Фокін, Олійник і Дантес, Маріетта. Всі вони пройдуть флюорографічне обстеження і своїм прикладом покажуть, що туберкульоз стосується кожного, і наскільки важливо дбайливо ставитися до свого здоров`я, а значить, і до здоров`я оточуючих (туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом!).

Програма заходу:

14:30 - 15:00 - прес-конференція

15:00 - 16:00 - обстеження «зірок»

Місце - Майдан Незалежності, навпроти Головпоштамту

Вхід на територію Акції строго за акредитаційним списками.

Акредитація за номером +38044 502 52 12; +38050 474 34 42