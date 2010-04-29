Розподіл фінансів в українській медицині - неадекватний

Розподіл фінансових ресурсів в українській медицині відбувається неадекватно, заявила на засіданні колегії Міністерства охорони здоров`я України голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, 80% коштів прямує на стаціонарну допомогу, 15% - на амбулаторну і лише 5% - на первинну допомогу, на яку покладається (за критеріями ВООЗ) 70% всього обсягу медичних послуг.

“У медичних установах широко поширено надмірне використання дорогого стаціонарного ліжка другого і третього рівнів. Кількість лікарень і ліжкового фонду в Україні перевищує європейські показники у кілька разів", - зазначила Т.БАХТЄЄВА.

Вона сказала, що й плануються ресурси без урахування конкретних медичних потреб населення конкретних населених пунктів, районів, областей.

«Водночас кількість установ первинної ланки в три рази менша, ніж в країнах Євросоюзу, а кількість лікарів загальної практики – нижче в 1,5 разу (в Україні – 6,3 на 10 тисяч населення, в Євросоюзі – 9,4)», - зазначила Т.БАХТЄЄВА.

Також голова комітету ВР зазначила, що близько 600 фельдшерсько-акушерських пунктів в Україні «працюють» без фельдшерів. «Мізерні бюджетні кошти сільських рад витрачаються вхолосту, а розрахунки експертів доводять, що замість 15 тисяч фельдшерських пунктів потрібно залишити 9 тисяч, гідно їх оснастивши», - сказала Т.БАХТЄЄВА.