Стан здоров’я українських селян значно гірший, ніж жителів міста, заявив на засіданні колегії Міністерства охорони здоров’я України заступник міністра охорони здоров’я Валерій БІДНИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, поширена теза про те, що на селі сприятливіші умови для міцного здоров’я, ніж в урбанізованому місті, не відповідає дійсності.

“Невтішна статистика свідчить, що у сільській місцевості і смертність вища, зокрема, смертність дітей першого року життя, і високі показники захворюваності на туберкульоз і хронічний алкоголізм”, – зазначив заступник міністра, додавши, що показники захворюваності селян порівняно з жителями міст за іншими хворобами різняться не істотно.

“Але це свідчить лише про недостатню діагностику та відсутність належної диспансеризації, якій в останні роки все менше приділяється уваги як у селах, так і у містах”, – сказав В.БІДНИЙ.

Він наголосив, що в Україні щороку спостерігається погіршення стану здоров’я населення, відображенням якого є демографічна криза, негативні демографічні показники та показники стану здоров’я, які не можуть компенсувати навіть певні позитивні зрушення рівня народжуваності.