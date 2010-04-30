У Кременчуці 33-річний чоловік захворів на тропічну малярію

У Кременчуці Полтавської області 33-річний чоловік захворів на тропічну малярію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила завідуюча інфекційним відділенням четвертої міськлікарні Кременчука Ірина ЛЕФАНОВА.

«Він прибув із Конго. У нього була висока температура, жар, слабкість, пітливість. Він одразу звернувся до лікаря, і після аналізів було виявлено збудник», – повідомила І.ЛЕФАНОВА

За словами медика, до пацієнта застосовується спецлікування. «Його стан покращується. Останній такий випадок був кілька років тому. Тоді захворіло кілька чоловік, які повернулися з південних країн», - сказала вона.