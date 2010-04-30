У Кременчуці 33-річний чоловік захворів на тропічну малярію
08:28, 30 квітня 2010Країна
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Прибув із Конго
У Кременчуці Полтавської області 33-річний чоловік захворів на тропічну малярію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила завідуюча інфекційним відділенням четвертої міськлікарні Кременчука Ірина ЛЕФАНОВА.
«Він прибув із Конго. У нього була висока температура, жар, слабкість, пітливість. Він одразу звернувся до лікаря, і після аналізів було виявлено збудник», – повідомила І.ЛЕФАНОВА
За словами медика, до пацієнта застосовується спецлікування. «Його стан покращується. Останній такий випадок був кілька років тому. Тоді захворіло кілька чоловік, які повернулися з південних країн», - сказала вона.
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