Щоб серце було завжди здоровим

Давно доведено, що фізичні навантаження приносять користь серцево-судинній системі, але те, наскільки інтенсивними вони повинні бути, суперечки не вщухають досі.

Лікарі-кардіологи радять для збереження нормальної роботи серця приділяти фізичним заняттям по півгодини щодня, які можна розділяти на дві частини - по одному тренуванню вранці та ввечері. Причому заняття повинні бути інтенсивними, приміром, спортивна ходьба, біг або аеробіка. Але було доведено, що навіть невеликі навантаження, такі як танці, робота на городі або прогулянки на вулиці також приносять свою відчутну користь.

Благотворно впливають на серце заняття, що не вирізняються тривалістю і надмірно не втомлюють. Навіть чверть години фізкультури на день будуть корисніше для організму, ніж сидячий спосіб життя. Не варто прагнути ставити світові рекорди і вимагати від себе виконання неможливого. Достатньо лише того, щоб під час фізичного навантаження ритм вашого серця прискорився.

Учені провели дослідження і з`ясувалося, що інтенсивні заняття значно знижують ризик розвитку в майбутньому захворювань серця. Так, наприклад, чоловіки, що приділяють фізкультурі не менше 30 хвилин на тиждень на 20% зменшують ризик виникнення ішемії серця. І чим більше загальний час навантажень за тиждень, тим цей відсоток вищий.

З точки зору фізіології користь від фізичних навантажень визначається тим, що під час інтенсивної роботи організму, в крові значно збільшується, так званий, «добрий» холестерин, що сприяє зниженню «поганого» холестерину, який призводить до утворення холестеринових бляшок. Крім цього, при фізичній активності починають вироблятися ендотеліальні клітини, що беруть участь у профілактиці засмічення і звуження кров`яних судин.

Якщо ви до цього моменту ніколи не займалися фізкультурою, то почати ніколи не пізно. Виділити для себе декілька хвилин на день може кожен. Навіть нетривалі навантаження позитивно позначаться на здоров`ї вашого серця.

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