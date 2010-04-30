Чи можна їсти після 18.00?

Дуже часто можна почути: «Я після шести не їм!». Звідки це прийшло, і хто порекомендував таку систему харчування? Найцікавіше, що більшість людей не знають про це нічого і продовжують бездумно діяти за порадою.

Якщо починати розбирати це питання більш детально, то можна зробити висновок, що даний принцип харчування підходить далеко не кожній людині. Почнемо з того, що будь-яка людина належить до одного з трьох типів: «жайворонки», «голуби» і «сови». «Жайворонки» відчувають приплив сил і збільшення активності вранці; «сови» активні ввечері і вночі; «голуби» працездатні вранці і ввечері. Тобто всі рекомендації по схудненню відносяться тільки до «жайворонків», тільки вони легко встають о шостій ранку, щільно снідають і відправляються на роботу. Спати вони лягають о десятій вечора, ось для них ідеально вечеряти саме в 6:00 вечора.

На жаль, у «сов» відбувається все зовсім по-іншому і принцип харчування «після 18.00 не їсти» їм не принесе позитивного результату.

Отже, «сова» прокидається вранці. Найчастіше така людина встає розбитою, бажання і сил на фізичні вправи просто немає, але якщо й зважиться на них, то тільки посилить своє погане самопочуття. Замість заряду енергії отримає неймовірну втому.

Далі настає сніданок, який по даній системі повинен бути щільніший за інші прийоми їжі. Так як організм «сови» ще спить, то особливого бажання поїсти у людини немає, але за правилами він зобов`язаний це зробити, адже увечері їсти вже буде не можна. Результат: «сплячий» організм почне дуже повільно перетравлювати їжу, що приведе до того, що частина їжі просто перетворюється в жир, який відкладеться в «запас». Такий сніданок буде рівносильний вечері перед самим відходом до сну.

Настає день, «сові» досить рідко вдається нормально пообідати через роботу, повернутися додому до шестої годин вечора в нього не виходить. Тож людина просто прирікає себе на голодування.

І от увечері організм «сови» повністю активізується, вимагаючи надходження їжі. Шлунок голодний, він виробляє величезну кількість шлункового соку, але вечері не передбачається. Тому дуже часто шлунок починає просто «перетравлювати» сам себе, що стає початком виразкової хвороби.

Нормальний проміжок часу між прийняттям їжі і сном не повинен перевищувати чотирьох годин, а ось у «сов» він значно більше шести годин. Виходить так, що організм практично голодує, в наступний зручний момент організм почне «мститися» людині набором зайвих кілограмів.

Якщо ви лягаєте спати досить пізно, то немає нічого страшного, якщо вечеря буде після шостої вечора, головне, щоб проміжок між вечерею і сном був чотири чи п`ять годин.

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