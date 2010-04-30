Собаки розуміють емоції людей

Відповісти на питання, чи розбираються собаки в людських емоціях, погодилися новозеландські психологи. Після 15-місячного дослідження вони прийшли до висновків, що чотириногі друзі людини сприймають одержані команди усвідомлено, покладаючись в своєму сприйнятті на тон і емоційний стан господаря.

Для цього учені з Університету Отаго досліджували 90 собак різних розмірів і порід. Деяким з них були показані відеозображення дітей, дали послухати їх сміх, плач і лепет, тоді як інші одержували словесні "інструкції" від знайомих і незнайомих людей.

За словами автора наукової роботи, профессора Теда Раффмана, реакція піддослідних указувала на те, що вони дійсно можуть розуміти одержану інформацію, відчувати настрій господаря і розпізнавати його психоемоційний стан. "Ми знаємо, що собаки дуже добре розуміють жести, - підкреслив Раффман. - Тепер ми можемо стверджувати, що в людських емоціях чотириногі друзі розбираються не гірше".

При цьому психолог відзначив, що собаки по-різному реагували на дитячий плач і дитячий сміх. Так, наприклад, навіть побачивши заревану дитину на телеекрані, тварини виявляли неспокій, намагалися виявити малюка за телевізором, схиляли голову на бік. Деякі починали вити.

ami-tass.ru