Вода – друг красивої фігури

З давніх часів було відомо про цілющі властивості води. Навіть сучасні лікарі навряд чи можуть назвати захворювання, при якому плавання б не мало позитивної дії. Вода – один з кращих природних лікарів.

Позитивну дію плавання на організм учені пояснюють тим, що під час купання всі органи і системи людини починають працювати краще, тому всі захисні сили організм направляє на боротьбу з недугою, чого не можна сказати про медикаменти.

Причому, для людини корисна прохолодна вода. Навіть п`ятихвилинне знаходження в прохолодній воді набагато корисніше, ніж в теплій. При багатьох типах неврозів дуже корисними є регулярні водні тренування. Але для досягнення бажаного результату температура води повинна бути 22-23 градуси. Крім того, таке купання допоможе зняти хронічне стомлення від розумової роботи, а також нормалізує діяльність серцево-судинної системи.

Не варто забувати і про те, що у людей, що систематично займаються плаванням, серце працює економічніше, стійкіше до різним захворюванням і менше зношується. Плавання – це відмінний друг і для фігури.

За допомогою плавання можна в досить короткий термін позбавитися зайвих кілограмів, при цьому, не завдавши збитку здоров`ю.

Перебування у воді значно збільшує енерговитрати людини. Наприклад, якщо температура води 24-25 градусів, то енерговитрати збільшуються на 50-70%, а якщо вода прохолодніша, то і ще більше.

Слід також відзначити, що при ходьбі витрачається енергії в чотири рази менше, ніж при плаванні. Водні процедури мають також загартувальну дію, що допомагає рідше підхоплювати простудні захворювання.

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