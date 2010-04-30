Виноград захищає від діабету і серцевих хвороб

Виноград ефективно знижує чинники ризику, пов`язані з серцево-судинними захворюваннями і метаболічним синдромом, що провокує розвиток діабету другого типу. Фітохімікалії, природні антиоксиданти відповідають за позитивні властивості винограду, з`ясували учені Університету Мічігану.

Згідно з результатами дослідження, вживання винограду допоможе попередити розвиток хвороб серця і метаболічного синдрому і чинників ризику, пов`язаних з розладом. Фітохімікалії винограду активно захищали клітини серця від руйнівних наслідків метаболічного синдрому, окислювального пошкодження і інших молекулярних показників внутрішнього стресу, зафіксували американські клініцисти.

Лікарі стверджують, що виноград ефективно уповільнює формування і прогресію серцевих хвороб і цукрового діабету і рекомендують збагатити раціон цим корисним продуктом.

ami-tass.ru