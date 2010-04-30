Дніпропетровщина: сиротам не виплатили 700 тис грн

У Дніпропетровській області протягом 2009-2010 р.р. понад 120 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних навчальних закладах, не виплачено пенсії у зв’язку з втратою годувальника на загальну суму 700 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

„Встановлено, що після вибуття з дитячих будинків, загальноосвітніх шкіл-інтернатів виплата зазначених пенсій дітям припинена, а у подальшому, за новим місцем проживання, не була поновлена”, - зазначається у повідомленні прес-служби.

Прокуратура звинувачує у цьому органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Прокуратура області внесла подання до Дніпропетровської облдержадміністрації щодо поновлення та виплати пенсій у квітні-травні 26 дітям-сиротам. Стосовно 96-ти пенсійних справ додатково направлені запити до територіальних уповноважених органів, які здійснюють соціальну роботу з дітьми та молоддю.