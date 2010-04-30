Розпізнай інсульт

Вік людей, які страждають від інсульту, з кожним рокам все більше знижується. Тому, дуже важливо бути уважніше до оточуючих вас людей. Якщо, наприклад, людина раптово впала, втративши рівновагу, або різко міняється на обличчі, відкриваючи рот, немов її звело судомою, то цілком можливо, що це інсульт. Навіть якщо людина не звернула увагу на погане самопочуття, то не слід це ігнорувати.

Лікарі стверджують, що ознаки цієї страшної недуги може визначити будь-яка людина, що не має медичної освіти. Щоб діагностувати інсульт, хворого ще до приїзду швидкої можна попросити зробити декілька простих речей.

Попросіть хворого:

1.Посміхнутися.

Хворому, що переніс інсульт, буває достатньо складно виконати це завдання.

2.Підняти вгору обидві руки.

3.Виразно промовити яку-небудь просту пропозицію.

Наприклад: «За вікном співають птахи», або «На вулиці світить сонце».

4.Висунути язик.

Язик може дуже багато що розповісти про стан хворого. Ознакою інсульту є язик, що западає на одну сторону.

Якщо хоч би одне з перерахованих вище завдань викликає у людини складнощі, то «швидку» слід викликати негайно. Подзвоніть і опишіть медикам все наявні симптоми.

Якщо ви вчасно відреагуєте на тривожні сигнали, то цілком можливо, що допомога буде ефективніша.

Пам`ятайте, що від вашої уважності до близьких людей залежить їх життя і здоров`я.

Іноді тільки своєчасне звернення до лікаря може врятувати людину.