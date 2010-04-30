Трава, що допомагає завагітніти

Однією з найпопулярніших для цієї мети є борова матка.

Вона містить: арбутин, гідрохінон, кумарини, вітамін С, гідрохінон, смоли, флавоноїди, гіркі речовини, сапоніни, винну і лимонну кислоти, мікроелементи: титан, мідь, цинк, марганець.

Рослина застосовується :

* при гінекологічних захворювань запального характеру

* фібромах матки, міомах, маткових кровотечах, ерозії шийки матки

* інфантильності матки

* безплідді

* токсикозі під час вагітності

* порушеннях менструального циклу

*спайкових процесах,непрохідності і запаленні труб

* як сечогінне, при запаленні нирок і в сечового міхура, циститах

* при пієлонефритах

* запаленнях передміхурової залози

*геморої

* отиті

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