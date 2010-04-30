Трава, що допомагає завагітніти
11:10, 30 квітня 2010Країна
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А також знімає токсикоз під час вагітності
Однією з найпопулярніших для цієї мети є борова матка.
Вона містить: арбутин, гідрохінон, кумарини, вітамін С, гідрохінон, смоли, флавоноїди, гіркі речовини, сапоніни, винну і лимонну кислоти, мікроелементи: титан, мідь, цинк, марганець.
Рослина застосовується :
* при гінекологічних захворювань запального характеру
* фібромах матки, міомах, маткових кровотечах, ерозії шийки матки
* інфантильності матки
* безплідді
* токсикозі під час вагітності
* порушеннях менструального циклу
*спайкових процесах,непрохідності і запаленні труб
* як сечогінне, при запаленні нирок і в сечового міхура, циститах
* при пієлонефритах
* запаленнях передміхурової залози
*геморої
* отиті
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