Жителів Калуша буде відселено?

Міністр з надзвичайних ситуацій України Нестор ШУФРИЧ не виключає, що жителів міста Калуша Івано-Франківської області буде відселено.

Таку думку Н.ШУФРИЧ висловив в інтерв`ю газеті "Коммерсантъ-Украина" (№76 від 30 квітня 2010 року), відповідаючи на питання про те, які роботи проводяться в Калуші, район якого попереднім Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації.

"Ми укріплюватимемо береги кар`єрів, в яких скупчилися відходи виробництва, утилізуємо ці відходи і, мабуть, відселятимемо жителів. Все залежатиме від стану грунту і ступеня проникнення відходів у систему водопостачання. Більш зрозумілою картина стане через місяць. Ми звернулися по допомогу до науковців, які повинні зробити висновки", – сказав Н.ШУФРИЧ.

За його словами, за 50 днів роботи нового уряду співробітники Міністерства з надзвичайних ситуацій вже три рази виїжджали до Калуша для вивчення ситуації, пов`язаної з необхідністю ліквідації загрози, що склалася.

Довідка УНІАН. На території, що перебуває в зоні надзвичайної екологічної ситуації Калуського району, – 15 провальних воронок, і, як стверджують місцеві фахівці, «вірогідність їх виникнення - до сотні». Відселенню підлягають майже 1300 сімей міста Калуша і довколишніх сіл, території яких оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації.

12 лютого 2010 року Верховна Рада ухвалила закон, яким затверджено указ Президента про оголошення територій міста Калуша і сіл Кропивник і Сивка-Калуська зоною надзвичайної екологічної ситуації.

У своєму указі глава держави відзначає, що в результаті ухвалених свого часу неправильних рішень щодо розташування і експлуатації хвостосховищ, відвалів, акумулюючих місткостей і способу ліквідації шахтних порожнин, які утворилися в результаті господарської діяльності хімічних підприємств у Калуському районі, було порушено екологічну рівновагу в товщі гірських порід Калуш-Голинського родовища калійних солей. Це призвело до утворення численних провалів земної поверхні над площею шахтних полів в Калуші, руйнування будинків і комунікацій, засолення водоносних горизонтів у цьому місті, селах Кропивник і Сивка-Калуська. Того ж дня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав цей закон.

2 березня 2010 року уряд Юлії ТИМОШЕНКО виділив з резервного фонду державного бюджету 440 млн. грн. на вирішення екологічних проблем Калуша.