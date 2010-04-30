Житомирщина: влітку оздоровлять понад половину школярів

На Житомирщині цього літа планують оздоровити більше половини усіх дітей шкільного віку, що майже удвічі більше минулорічного.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Миколу ЧЕРНЕНКА.

За його словами, рішенням обласної ради затверджено обласну Програму оздоровлення та відпочинку дітей у 2010 році.

"За даними головного управління статистики, на Житомирщині проживає 146 тис. 811 дітей шкільного віку. Обласною програмою передбачено охоплення всіма видами оздоровлення та відпочинку не менше як 55% школярів", - сказав М.ЧЕРНЕНКО.

Він також зауважив, що до літа буде підготовлено усі стаціонарні заклади комунальної власності.

"Також в області проведуть профілактичні рейди з виявлення безпритульних і бездоглядних дітей", - додав заступник голови Житомирської ОДА.

"Середня вартість путівки до стаціонарних закладів оздоровлення становитиме 2000-2100 гривень при вартості харчування 30 гривень на одну дитину на добу", - повідомив М.ЧЕРНЕНКО.

Він наголосив, що в області цього літа посилять вимоги до перебування дітей у зазначених закладах, вони мають бути там не менше 14 днів та не менше 6 годин на день, також має бути забезпечене обов’язкове дворазове харчування дітей. "Його вартість має становити не менше 13-14 гривень на день", - сказав М.ЧЕРНЕНКО.

Він підкреслив, що до літа органи влади перевірять усі заклади та місця, де упродовж літа перебуватимуть діти без догляду батьків.

"При виявленні фактів відсутності дозвільних документів влада вживатиме негайних заходів із захисту прав дітей", - зазначив заступник голови ОДА.