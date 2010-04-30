Держспоживстандарт виявив ГМО у 5,4% продуктів харчування

Лабораторії Держспоживстандарту України в 2009 році провели 4697 досліджень зразків продовольчої сировини і харчових продуктів, з них у 254 зразках виявлено зміст генно-модифікованих організмів (ГМО), що становить 5,4% від загальної кількості перевірених зразків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держспоживстандарту.

Зазначається, що у 122 зразках виявлено зміст ГМО понад 0,9%, зокрема, у хлібобулочних, кондитерських, цукристих, м`ясних і ковбасних виробах, м`ясних напівфабрикатах, молочній продукції тощо.

У першому кварталі 2010 року проведено 5337 досліджень (зокрема у березні – 2756) зразків продовольчої сировини і харчових продуктів, з них у 263 зразках (у березні – 185) виявлено зміст ГМО, що становить 4,9% (у березні – 6,7%) від загальної кількості перевірених зразків. Зокрема, у 103 зразках виявлено зміст ГМО понад 0,9%, в тому числі, у консервах, кетчупах, майонезах, соусах, борошні, крупах і інших продуктах.