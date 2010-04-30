Київ: Центр слуху та мовлення «СУВАГ» не будуть приватизовувати

Дитячий медичний центр проблем слуху та мовлення «СУВАГ» виключено з переліку об‘єктів, що підлягають приватизації.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради 29 квітня, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка.

Проект рішення було внесено “з голосу” депутатом фракції Блоку Кличка Валерієм КАРПУНЦОВИМ та підтримано більшістю депутатів.

«На засіданні Київради, виконуючи волю територіальної громади міста, депутати нашого блоку змусили секретаря Київради Олеся ДОВГОГО поставити на голосування проект рішення, за яким нежитловий будинок по вул. Володимирській, 43 «В» мав бути виключений з «Програми приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки», - наголосив В.КАРПУНЦОВ.

Він зазначив, що залучившись підтримкою більшості депутатів, фракції блоку Віталія Кличка вдалося залишити будівлю «СУВАГ» у власності громади міста, цим самим забезпечивши сприятливі умови для здійснення статутної діяльності дитячого медичного закладу.

Блок Кличка має намір і надалі відстоювати інтереси та допомагати центру «СУВАГ».

В.КАРПУНЦОВ додав, що фракція вдячна Кабінету міністрів України та прокуратурі міста Києва, які не залишилися байдужими до ситуації, що склалася довкола зазначеного медцентру.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня прокуратура столиці наголосила, що опротестувала рішення Київської міської ради про включення до приватизаційного списку нежитлового приміщення Центру проблем слуху та мовлення «СУВАГ».

Прокуратура зазначала, що міськрада у червні 2003 року створила центр "СУВАГ" і підпорядкувала його Головному управлінню охорони здоров`я та медичного забезпечення КМДА. Центр створено з метою комплексної багатопрофільної реабілітації та інтеграції дітей з вадами слуху та мовлення у соціальне середовище, він має статус юридичної особи. "СУВАГ" надає допомогу дітям з усієї України.

У ході прокурорської перевірки встановлено, що рішення Київради про включення нежитлового приміщення «СУВАГ» до Програми приватизації комунального майна Києва не відповідає вимогам Конституції України та законодавству з питань приватизації. Зокрема, питання про збереження профілю діяльності закладу охорони здоров`я та надання іншого рівнозначного приміщення не вирішене з Головним управлінням охорони здоров`я і медичного забезпечення КМДА, наголосили у прокуратурі.

9 квітня В.КАРПУНЦОВ заявив, що команда мера Києва 16 березня провела аукціон, на якому «СУВАГ» було продано, а 25 березня було таємно підписано договір купівлі-продажу з ТОВ «Арма-Центр», діяльність якого спрямована на надання в оренду, перепродаж та збут майна. 29 березня, за даними депутата, був підписаний акт прийому-передачі приміщення дитячого центру «СУВАГ». За його даними, будівля в історичному центрі міста була продана за 4 млн. 92 тис. грн.

В.КАРПУНЦОВ зазначив, що Блок проситиме Президента та прем’єр-міністра України втрутитись у ситуацію, яка склалася довкола медичного центру.