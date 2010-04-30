У Києві проблема туберкульозу залишається досить актуальною - Фонд Ахметова «Розвиток України»

У Києві проблема туберкульозу залишається досить актуальною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції керівник проекту «Зупинимо туберкульоз» Доброчинного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Тетяна БІЛИК.

За її словами, акція з виявлення туберкульозу у киян і гостей столиці тривала місяць.

«За цей період обстежено 4 тис. 460 чоловік, з них у 36 виявлено активну форму туберкульозу (10 з них – у молодих людей), а це означає, що такі хворі заражають тих, кого оточують. Виявлено також 5 онкопатологій, інших патологій – фібрози, залишкові явища і різні проблеми з серцем. При підозрах на туберкульоз людей направляли на консультації до фтизіатрів», - сказала Т.БІЛИК.

Вона підкреслила, що за допомогою зверталися цілком благополучні, соціальні люди.

«Основний контингент – працюючі, студенти, пенсіонери, які мають доступ до інформації. І все одно, ми виявили серед них досить багато випадків туберкульозу. Тому ми хотіли б продовжити акцію і при найменшій нагоді ми це зробимо», - зазначила Т.БІЛИК.

У свою чергу начальник Головного управління охорони здоров`я і медичного забезпечення КМДА Людмила КАЧУРОВА подякувала фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» за проведення місячника з виявлення туберкульозу в Києві.

«Ця акція насторожує людей і змушує думати людей про здоров`я», - зазначила вона, підкресливши, що, незважаючи на те, що проблема туберкульозу залишається гострою для столиці, показники захворюваності на туберкульоз киян на 20,8% нижчі, ніж у попередні роки, і становлять 36,6 на 100 тис. населення.