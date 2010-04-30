Фонд Ахметова нагородив кращого молодого фтизіатра

Сьогодні в Донецьку Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" підбив підсумки і нагородив переможців обласного конкурсу "Кращий молодий фтизіатр".

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, перше місце в номінації "Кращий молодий лікар-фтизіатр" присуджено Марині КОЗИНЕЦЬ - лікарю тубкабинета центральної міської лікарні м. Димитрова. Друге місце присуджене Наталії ІСАЄВСЬКІЙ - лікарю міського протитуберкульозного диспансеру м. Маріуполя, третє місце - Тетяні ТЛУСТОВІЙ, лікарю обласної клінічної тублікарні м. Донецька.

Переможці одержали грошові премії від Фонду - 5 тис. грн. за перше місце, 3 тис. грн. і 2 тис. грн. за друге і третє місця, відповідно.

У фонді також повідомили, що переможцем в номінації "Кращий молодий лікар-інтерн" стала Любов АВЕРКІНА - лікар обласної клінічної тублікарні Донецька. Вона одержала премію від фонду у розмірі 3 тис. грн.

У фонді зазначили, що в Донецькій області один із найнижчих показників укомплектованості лікарями-фтизіатрами. Станом на 1 січня 2010 року в області працює 229 лікарів, що становить 59,8% від необхідної кількості. В Україні відсоток укомплектованості лікарями-фтизіатрами дещо вищий - 70%.

У зв`язку з цим мета конкурсу, що проводиться фондом Ріната Ахметова "Розвиток України" - підвищити мотивацію молодих фахівців і лікарів-інтернів до роботи у фтизіатричній службі, а також зробити престижною і актуальною професію лікаря-фтизіатра.

Довідка УНІАН. Конкурс "Кращий молодий фтизіатр" ініційований Фондом Ріната Ахметова "Розвиток України" спільно з Головним управлінням охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації в рамках "Програми подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області в 2007-2011 рр." і проводиться щорічно. У 2008 році був нагороджений "Кращий за професією" серед фтизіатрів, лаборантів і медичних сестер; у 2009 році визначений "Кращий протитуберкульозний диспансер"; у 2010 році - "Кращий молодий фтизіатр".

***Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року. Фонд створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду - Рінат АХМЕТОВ.