У Чернівцях - «комендантська година» для дітей і підлітків

Депутати Чернівецької міської ради ухвалили рішення про заборону перебування у нічний час після 23.00 у закладах дозвілля, громадського харчування, комп’ютерних та інтерактивних клубах, розважальних закладах, на вулицях та в інших громадських місцях дітей віком до 18 років без супроводу батьків або осіб, що їх заміняють.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати прийняли на своїй сесії, воно набуде чинності з моменту оприлюднення.

Власникам згаданих закладів заборонено надавати послуги дітям після 23.00.

Постійний контроль за дотриманням цієї «комендантської години» для дітей і підлітків доручено забезпечувати службі у справах дітей міської ради та міському центру спільно з підрозділами УМВС шляхом проведення систематичних перевірок. Для цього до 1 червня буде розроблено графік проведення перевірок закладів дозвілля, громадського харчування, комп’ютерних та інтерактивних клубів, розважальних закладів, що мають цілодобовий режим роботи. Під час їх перевірок також звертатимуть увагу на виявлення фактів продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів дітям до 18 років і притягатимуть до відповідальності порушників.

За порушення порядку перебування неповнолітніх у громадських місцях після 23.00 до адміністративної відповідальності притягатимуть батьків або осіб, що їх заміняють.

Проти встановлення заборони виступила учнівська міська рада, яка вважала, що обмеження перебування у громадських місцях у вечірній і нічний час варто запроваджувати тільки для дітей віком до 14 років. Встановлення такої заборони для осіб, старших 14 років, депутати учнівської міської ради вважають «обмеженням конституційних прав».

Як передавав УНІАН, ідея запровадити комендантську годину у Чернівцях належить начальнику Управління УМВС у Чернівецькій області Миколі ХАРАБАРІ, оскільки у місті спостерігається тенденція до зростання злочинності серед неповнолітніх.