Поглиблять русло Тетерева для покращення якості води

У Житомирській області радикально поглиблять русло річки Тетерів для покращення якості питної води житомирян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій РИЖУК повідомив журналістам у Житомирі.

За його словами, "за 2-3 тижні в області почнуться потужні роботи з радикального поглиблення русла річки Тетерів на місці існуючого водосховища Відсічне, спрямовані, передусім, на покращення якості питної води житомирян".

С.РИЖУК зазначив, що ця ідея виникла у нього ще під час його першої каденції на посаді губернатора Житомирської області у 2004 році. Для згаданих робіт обласна влада вже знайшла інвестора, розробила спецпроект, погодивши його з інспектуючими й контролюючими службами. Планується, що роботи з поглиблення русла річки Тетерів здійснюватимуть житомирська компанія та ще одна немісцева, яка вже має досвід таких робіт.

Наразі у житомирському водосховищі "Відсічне" зберігається понад 14 млн. кубометрів води (звідти місцевий водоканал подає після очищення питну воду для житомирян). Після поглиблення на 3 метри об’єм водосховища збільшиться втричі - до більш як 46 млн. кубометрів води.

"У глибокому водосховищі вже не буде місця водоростям, глибока водойма забезпечить кращу якість питної води", - підкреслив С.РИЖУК.

Він розповів також про економічну вигоду від реалізації згаданого проекту.

"Спеціалісти прогнозують, що під час поглиблення водосховища буде видобуто понад 10 млн. кубометрів цінного природного добрива для використання на присадибних ділянках, також ми отримаємо понад 20 млн. кубометрів високоякісного будівельного піску, потрібного для будівництва дороги "Київ-Чоп" в рамках підготовки до Євро-2012", - сказав голова облдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у Житомирському водоканалі та міській санепідемстанції, наразі вода у помешканнях житомирян відповідає нормативам. Вона потрапляє туди з водогону після очищення.