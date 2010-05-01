Як звільнити вечірні вулиці та клуби від підлітків?

Виконком Скадовської міської ради Херсонської області прийняв рішення про обмеження часу перебування дітей на вулиці без супроводу дорослих у місті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі мерії міста, ініціатором прийняття рішення стала Комісія з питань захисту прав дитини при виконкомі Скадовської міської ради.

Мета рішення - запобігти проявам злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

Встановлено граничний час перебування дітей до 18-річного віку на вулиці без супроводу батьків, або осіб, що їх заміняють: в навчальний період - до 21-ї години; у вихідні та святкові дні - до 22-ї години; в літній та канікулярний час - до 23-ї години.

Встановлено віковий ценз та час перебування дітей у місцях масових розваг та відпочинку без супроводу батьків, або осіб, що їх заміняють: в навчальний період - з 15.00 до 20.00; у вихідні та святкові дні - до 21-ї години; в літній та канікулярний час - до 22-ї години.

В інших місцях масових розваг та відпочинку: дітям віком до 14 років - до 18-ї години. Дітям віком від 14 до 18 років: в навчальний період - до 20-ї години; в літній та канікулярний час - до 22-ї години.

В той же час в повідомленні не вказується, яким чином буде здійснюватися контроль за виконанням рішення міськвиконкому і які санкції будуть застосовуватися до порушників рішення, зокрема – батьків.