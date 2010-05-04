З Ісландії на Європу рухається нова хмара вулканічного попелу

З Ісландії у бік Європи рухається нова хмара попелу від вулкану, з якого триває виверження.

Як передає ІТАР-ТАРС, ірландська влада оголосила сьогодні про можливе закриття завтра повітряного простору країни для польотів цивільної авіації.

Рух вулканічного попелу у бік Ірландії зумовлений зміною напряму вітру.

Авіарух в значній частині Європи був паралізований з 15 квітня майже тиждень через попіл від ісландського вулкана Ейяф`ятлайокудль.