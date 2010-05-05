Щоб бути струнким - не кури

Простіше було б підтримувати вагу тим, хто ніколи не курив. Вчені з Університету Наварри, Іспанія, з`ясували, що вагу набирають не тільки той, хто кинув курити, але і активні курці.

Автори дослідження запевняють: міф про те, що куріння робить людину стрункішою, час піддати сумніву. Вони досліджували здоров`я, харчування і спосіб життя 7565 іспанців протягом 50 місяців.

Чим більше людина курила - тим більшу вагу згодом набирала. Але й ті, хто не відмовився від тютюну в ході дослідження, набрали вагу. Причому більше, ніж ті учасники експерименту, що не курили.

Вчені в журналі Revista Española de Cardiologia стверджують, що нікотинову залежність не можна назвати ефективним засобом профілактики ожиріння. І поєднання зайвої ваги і куріння стає подвійною небезпекою для серцево-судинної системи.

Коливання ваги спостерігаються і після відмови від куріння, зокрема, через те, що людина починає "заїдати" тягу до тютюну і нехтує фізичним навантаженням, яка допомагає боротися з тягою до сигарети.

Тому дослідники вважають, що для контролю за масою тіла не починати курити.

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