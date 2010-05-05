На Черкащині скажений кіт покусав козу

В селі Бабичі Каменського району Черкаської області домашній кіт раптом напав на козу та покусав її. За результатами діагностики та лабораторних досліджень в обох тварин виявлено захворювання на сказ. Особи, які контактували з хворими тваринами, проходять антирабічне лікування.

Як повідомив УНІАН начальник Управління державної ветеринарної медицини в Канівському районі Юрій БОВШИК, з метою профілактики розповсюдження сказу на територіях в більшості сіл Канівського району розпорядженням введено обмежувальні заходи. Управлінням державної ветеринарної медицини в Канівському районі, районною санітарно-епідеміологічною станцією спільно з виконкомами сільських рад проводяться профілактичні карантинні заходи.