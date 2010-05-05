Перець чилі спалює жири

Дослідників з Університету Каліфорнії дуже зацікавив факт, що, з`ївши гострий чилійський перець, люди завжди пітніють. Учені вирішили з`ясувати, чи можна властивість гострої їжі підвищувати температуру тіла використовувати для спалювання зайвих кілограмів, повідомляє The Daily Mail.

Виявилося, можна. Завдяки капсаіцину, при вживанні в їжу перцю виділяється величезна кількість енергії. Дослідники упевнені: ця енергія здатна окисляти жирові шари і збільшувати метаболізм.

Сам капсаіцин – безбарвна кристалічна речовина з пекучим смаком. Його відносять до категорії "Дратівливі засоби природного походження". Капсаїцин використовують при виготовленні спиртної настоянки і медичного пластиру, використовуваних як відволікаючий і знеболюючий засіб, а також мазі від обмороження.

Після закінчення трапези учені кожного разу заміряли рівень теплової енергії у людей. Виявилось, рівень був найвищий у тих, хто споживав найбільшу кількість капсаіцину разом з перцем. Це удвічі більше в порівнянні з енергією, що виділяється людьми, що приймали пустушку. На жаль, учені поки не дають точних вказівок, скільки стручків перцю варто з`їдати в день, і як швидко буде помітний результат.

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